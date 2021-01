6 alimenti per disintossicare il tuo corpo in modo naturale (Di martedì 5 gennaio 2021) Spesso dopo le feste natalizie, con i vari cenoni e le grandi abbuffate, ci sentiamo gonfi e ci rendiamo conto che il nostro corpo ha bisogno di una maggiore stabilità e di una disintossicazione. Spesso infatti, dopo grandi abbuffate, ci accorgiamo di avere sintomi come bruciore di stomaco, mal di testa o anche quei fastidiosi brufoli che si insinuano sul nostro viso. Ecco perché in questi casi il nostro organismo ci richiede di mangiare in modo sano, in quanto alcuni cibi hanno il potere di riuscire a ristabilire la sua corretta funzionalità. Inoltre riuscire a seguire una “dieta” detox, ci aiuta ad aumentare l’energia, a migliorare la digestione e perchè no, ad eliminare quei chili di troppo che sono arrivati con le abbuffate. Foto: pixabay/kirahoffmann Ecco allora che oggi abbiamo deciso di indicarvi 6 alimenti che risultano ... Leggi su virali.video (Di martedì 5 gennaio 2021) Spesso dopo le feste natalizie, con i vari cenoni e le grandi abbuffate, ci sentiamo gonfi e ci rendiamo conto che il nostroha bisogno di una maggiore stabilità e di una disintossicazione. Spesso infatti, dopo grandi abbuffate, ci accorgiamo di avere sintomi come bruciore di stomaco, mal di testa o anche quei fastidiosi brufoli che si insinuano sul nostro viso. Ecco perché in questi casi il nostro organismo ci richiede di mangiare insano, in quanto alcuni cibi hanno il potere di riuscire a ristabilire la sua corretta funzionalità. Inoltre riuscire a seguire una “dieta” detox, ci aiuta ad aumentare l’energia, a migliorare la digestione e perchè no, ad eliminare quei chili di troppo che sono arrivati con le abbuffate. Foto: pixabay/kirahoffmann Ecco allora che oggi abbiamo deciso di indicarvi 6che risultano ...

SirioDupont : @CarstenSchulte4 @f_ronchetti @amedeo_balbi E per non perdere l’occasione, invece di considerare proposta di detass… - RivieccioNicola : RT @santangeloitalo: Il 2021 per la #FAO sarà l'Anno internazionale della #Frutta e #Verdura per consacrare l'importanza di tali #alimenti… - santangeloitalo : Il 2021 per la #FAO sarà l'Anno internazionale della #Frutta e #Verdura per consacrare l'importanza di tali… - talk_by_gbsapri : Coop-Nomisma: dopo un anno (e un Natale) positivo, previsioni negative per le #vendite 2021 della gdo: -2,6%… - Giulia_Giunta : RT @EssereAnimali: Provare l'alimentazione vegetale per un mese? È più facile di quanto sembra: ecco lo spirito di #Vegnuary! L'articolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : alimenti per Cucina, le regole di igiene per il personale di bar e ristoranti secondo il BfR ilfattoalimentare.it Covid e commercio, nuova proroga per l'occupazione gratuita di suolo pubblico

A Cinisello Balsamo da inizio anno è possibile richiedere gratuitamente, fino al 31 marzo 2021 senza oneri aggiuntivi, l’utilizzo di maggior plateatico o la collocazione di eventuali elementi compleme ...

Emergenza Covid, 80mila euro di buoni spesa a Cerro Maggiore

A Cerro Maggiore sarà possibile richiedere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità fino al 19 gennaio ...

A Cinisello Balsamo da inizio anno è possibile richiedere gratuitamente, fino al 31 marzo 2021 senza oneri aggiuntivi, l’utilizzo di maggior plateatico o la collocazione di eventuali elementi compleme ...A Cerro Maggiore sarà possibile richiedere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità fino al 19 gennaio ...