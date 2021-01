5 +1 celebrity couple hanno fatto musica insieme

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Abbiamo finalmente scoperto uno dei misteri più grandi di questi ultimi mesi: chi è William Bowery. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, facciamo un breve recap: negli ultimi album di Taylor Swift, Folklore e il recentissimo Evermore, compaiono parecchie canzoni in cui tra gli autori figura lo sconosciuto William Bowery. C’è chi pensava fosse un talento scoperto chissà dove, invece si tratta del suo fidanzato Joe Alwyn. In fondo, cosa c’è di più bello che scrivere una canzone insieme quando si è super in love, come sono loro? Vale la pena di ricordare, quindi, altre 5 coppie che hanno celebrato le loro love story mettendole in musica. Ecco le mie preferite: