"365 giorni senza di te": la Fanfiction ispirata a "Daydreamer"

La serie tv Made in Turchia ha conquistato il pubblico italiano

"Daydreamer" serie tv turca che è approdata quest'estate su Canale 5, ha conquistato il pubblico italiano anche grazie al suo interprete principale, l'amato attore Can Yaman. Il successo è stato tale che due ragazze italiane hanno pubblicato, prima su Wattpad e poi su Amazon una Fanfiction ora edita da Sperling & Kupfer "365 giorni senza di te" (prima parte)

LA TRAMA

Uno sguardo che sfugge, un intreccio di mani che si scioglie, il mare sconfinato come unico compagno nella sofferenza. Lei rimane a Istanbul, distrutta da un amore finito ma mai dimenticato. Lui parte in barca, cercando se stesso lontano dalla donna che ama, naufrago nel cuore e nella vita. Durante i primi sei mesi della separazione di un anno, scanditi dal passaggio delle stagioni.

"Daydreamer" serie tv turca che è approdata quest'estate su Canale 5, ha conquistato il pubblico italiano anche grazie al suo interprete Can Yaman.

