(Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIEMILAN NEWS - Hakan, in un Amburgo-Borussia Dortmund 3-0 del 22 febbraio 2014 realizzò una rete meravigliosa 10di: laditra i gol piùPianeta Milan.

Advertising

zazoomblog : 10 anni di Bundesliga: la magia di Calhanoglu tra i gol più belli VIDEO - #Bundesliga: #magia #Calhanoglu #belli - PianetaMilan : 10 anni di @Bundesliga_DE: la magia di @hakanc10 tra i gol più belli | #VIDEO - #TBT #Amarcord #Bundesliga… - Upupa234 : Se decidono di giocare sono anni luce avanti a tutte le altre squadre della Bundesliga - IMilanista96 : @ElTrippita @DVACMILAN @lellacmilan Ma un portiere che a 21 anni fa ALMENO due miracoli a partita perché gli dovete… - sunday_ky : @LapoDeCarlo1 La sospensione del decreto crescita è solo l'ultimo tassello di inaffidabilità di un calcio,quello i… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Bundesliga

Pianeta Milan

La squadra tedesca, se non batterà l'Hoffenheim, raggiungerà il poco invidiabile primato di 31 gare senza vittorie in Bundesliga detenuto ...La Juventus continua la caccia ad un nuovo attaccante per Pirlo: idea Eric Maxim Choupo-Moting dal Bayern Monaco ...