Zona rossa weekend 9-10 gennaio verso arancione. Decreto legge in arrivo, cdm in serata (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si va verso un Decreto ad hoc accompagnato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7. Si vaunad hoc accompagnato...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa weekend 9-10 gennaio in Italia? Decreto legge in arrivo (non l'ordinanza), cdm in serata Il Messaggero Vertice di governo per l'ordinanza «ponte»: le misure ipotizzate fino al 15 gennaio

Attesi, intanto, per l’8 gennaio i dati della Cabina di regia per il monitoraggio e «un certo numero di Regioni dovrebbero cambiare fascia». Speranza annuncia che il prossimo fine settimana tutta Ital ...

In arrivo già stasera un nuovo decreto legge: zona arancione o rossa fino al 15 gennaio, poi...

Un provvedimento ponte fino a metà mese per poi cambiare i criteri di classificazione delle regioni. Il governo preoccupato per l'aumento dei contagi ...

