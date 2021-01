Zona rossa weekend 9-10 gennaio in Italia? Decreto legge in arrivo (non l'ordinanza), cdm in serata (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si va verso un Decreto ad hoc - e non un'ordinanza... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7. Si va verso unad hoc - e non un'...

Advertising

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - Agenzia_Ansa : Speranza, valutiamo prossimo week end zona rossa #ANSA - albertocol9 : RT @MaxBambi7: Se volesse avere un barlume di credibilità il Governo dovrebbe quantomeno prendere decisioni chiare, decise e coerenti. Alt… - bertocchi_paola : RT @GaIadhrim: Coprifuoco alle 20 e weekend tutti in zona rossa non in base a LaScienza dell'Rt ma in base al cazzo che decidono loro. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa weekend 9-10 gennaio in Italia? Decreto legge in arrivo (non l'ordinanza), cdm in serata Il Messaggero Viola la zona rossa e finisce in rianimazione: sanzionata

Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara). Protagonista de ...

Nuovo Dpcm 7 gennaio: ipotesi zona rossa weekend 9 e 10. Alcune regioni cambieranno fascia

Vertice nella notte tra l'Esecutivo e i governatori, le ultime notizie: zona gialla tra 7 e 8 gennaio, poi fine settimana in rosso. "Un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fascia" ...

Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara). Protagonista de ...Vertice nella notte tra l'Esecutivo e i governatori, le ultime notizie: zona gialla tra 7 e 8 gennaio, poi fine settimana in rosso. "Un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fascia" ...