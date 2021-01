Zona rossa nel weekend: cosa non si può fare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 7 gennaio non sarà la data in cui finiranno le restrizioni sugli spostamenti in vigore durante il periodo delle festività natalizie. Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio l’Italia sarà Zona arancione, o rossa. E potrebbe essere vietato andare in più di due a trovare parenti e amici, spiega La Stampa: Prorogato, almeno fino al 15 gennaio, il divieto di spostamento tra Regioni diverse introdotto il 21 dicembre scorso. A meno che, ovviamente, non ci si muova per motivi di salute, di lavoro o per necessità. Nel prossimo fine settimana (quello di sabato 9 e domenica 10 gennaio), sarà vietato anche lo spostamento tra diversi Comuni, perché tutto il Paese diventerà probabilmente Zona arancione (o addirittura rossa) per 48 ore, a prescindere dal colore assegnato a ogni singola Regione. Fra le ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 7 gennaio non sarà la data in cui finiranno le restrizioni sugli spostamenti in vigore durante il periodo delle festività natalizie. Neldi sabato 9 e domenica 10 gennaio l’Italia saràarancione, o. E potrebbe essere vietato andare in più di due a trovare parenti e amici, spiega La Stampa: Prorogato, almeno fino al 15 gennaio, il divieto di spostamento tra Regioni diverse introdotto il 21 dicembre scorso. A meno che, ovviamente, non ci si muova per motivi di salute, di lavoro o per necessità. Nel prossimo fine settimana (quello di sabato 9 e domenica 10 gennaio), sarà vietato anche lo spostamento tra diversi Comuni, perché tutto il Paese diventerà probabilmentearancione (o addirittura) per 48 ore, a prescindere dal colore assegnato a ogni singola Regione. Fra le ...

