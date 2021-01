Zona rossa anche nel weekend del 9-10 gennaio? Decreto legge in arrivo, cdm in serata (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si va verso un Decreto ad hoc - e non un'ordinanza... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7. Si va verso unad hoc - e non un'ordinanza...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa, arancione, gialla e l'ipotesi bianca nel nuovo Dpcm: il calendario a colori Corriere della Sera Precipitata durante l'arrampicata in montagna. Ricoverata in Rianimazione, verrà multata per violazione zona rossa

Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice ...

Capizzi, si allarga il focolaio dopo la festa di compleanno: 80 positivi su 2900 abitanti

Nella zona rossa di Capizzi, piccolo paese dei Nebrodi nel Messinese, si allarga il focolaio di Covid che sarebbe stato innescato da una festa di compleanno in un locale di Nicosia, in provincia di ...

