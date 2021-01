Zona bianca, la nuova fascia di rischio proposta da Dario Franceschini (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questo periodo post natalizio, un’idea interessante vede il giorno. Si tratta di una nuova fascia di rischio, una Zona bianca, che come lo indica il nome stesso implicherebbe ancora meno restrizioni di quella gialla. La proposta arriva direttamente dal ministro della Cultura in persona, Dario Franceschini ed è seriamente presa in considerazione da Giuseppe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questo periodo post natalizio, un’idea interessante vede il giorno. Si tratta di unadi, una, che come lo indica il nome stesso implicherebbe ancora meno restrizioni di quella gialla. Laarriva direttamente dal ministro della Cultura in persona,ed è seriamente presa in considerazione da Giuseppe L'articolo

Advertising

SkyTG24 : Covid, l'Italia torna a colori diversi dopo l'Epifania. Allo studio anche una zona bianca - AnnalisaChirico : Il governo, su proposta del min @dariofrance pensa ad una ‘zona bianca’ per le regioni con indicatori migliori: qui… - Corriere : Il calendario dei colori: il grafico - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Dal 15 gennaio il Governo starebbe pensando di introdurre una 'zona bianca' - appointedluke : per come sta messo il lazio la zona bianca non penso che la vedremo mai -