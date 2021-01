Zona bianca Covid | significato e regole | riapertura di palestre | cinema e teatri

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Cts deve fissare la soglia di Rt per la nuova classificazione che consente a tutte le attività di ripartire senza limitazioni di orario per il coprifuoco

Il Governo, si legge, starebbe pensando poi ad un'ulteriore novità: dal 15 gennaio sarà probabilmente introdotta una «zona bianca» che consentirà di far ripartire tutte le attività, palestre, cinema e ...Il Cts deve fissare la soglia di Rt per la nuova classificazione che consente a tutte le attività di ripartire senza limitazioni di orario per il coprifuoco ...