Zingaretti “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell'azione di Governo, in sintonia con tutti gli alleati. L'obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un “patto di legislatura” per dare alla maggioranza una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all'Italia. La parola d'ordine è costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza.“Rimaniamo contrari a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e rischiano di aggravare il distacco tra società e istituzioni e che nel nome del rilancio rischiano di destabilizzare la maggioranza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell'azione di, in sintonia con tutti gli alleati. L'obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un “patto di legislatura” per dare alla maggioranza una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all'Italia. La parola d'ordine è costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme”. Così il segretario del Pd Nicolain una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza.“Rimaniamo contrari a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e rischiano di aggravare il distacco tra società e istituzioni e che nel nome del rilancio rischiano di destabilizzare la maggioranza di ...

Advertising

petergomezblog : #Zingaretti risponde a %Renzi (senza citarlo): “Il Pd è contrario ad avventure politiche confuse. Ora chiediamo si… - Italpress : Zingaretti “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato” - mareblu201 : RT @Rog_2: 'L'Italia ha retto bene'. Grazie al vostro governo #Conte #Zingaretti #DiMaio #Renzi #Grasso: - primi per morti al mondo per m… - CorriereCitta : Zingaretti “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato” - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'sì rilancio, no posizioni incomprensibili che lo destabilizzano'... -