Zaniolo, Madalina, Sara, la zia e mammà, la Beautiful che ci meritiamo al tempo di Instagram (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando esistevano le classi sociali, le fiabe e le soap opera – da Cenerentola a Beautiful – contenevano sempre una lei povera ma onesta che s'innamora d'un lui principe. Ci si mettevano di mezzo rivali in amore, parenti intriganti, equivoci sulla paternità. Adesso, che le classi sociali facciamo finta non esistano, è tutto uguale, ma al pacchetto vanno aggiunte cose come «aveva detto su Instagram che mi amava ma poi ha cancellato» e «mi ha bloccato su WhatsApp». Queste meschinerie della modernità non devono però farci perdere di vista la grande trama: lei ama lui, lui non ama più lei, l'altra – ecco, l'altra è la sorpresa della trama. Elenco dei personaggi principali, così come li abbiamo conosciuti dai giornali dell'ultima settimana. Nicolò Zaniolo è un calciatore della Roma, ventunenne. Tatuato come i calciatori, coi capelli ...

