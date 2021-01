Zampa assicura | Entro aprile 13 milioni di vaccinati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Tra i 10 e 13di”. E’ la promessa che il sottosegretario alla Salute, Sandra, si propone di mantenere attraverso “una campagna da serie A all’altezza del nostro Paese, mettendo da parte contrapposizioni e interessi politici dai quali nessuno guadagnerebbe”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, non nascondendo i suoi malumori per una divisione politica che non permette di percorrere la strada comune, quale quella “di proteggerci da un virus che non è né di maggioranza né di opposizione. Fa danni e basta”. “Qui si discute e intanto l’epidemia avanza, resta pericolosa. Non è il momento di perdersi in chiacchiere. L’andamento dell’Rt è in risalita così come il numero dei positivi. Non si può affrontare una campagna vaccinale con gli ospedali sotto ...