Zaia: «Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio in Veneto: oggi 1.686 casi e 50 morti»

Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia che «le Scuole superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio in Veneto». Rallenta, dunque, ma non si arresta la crescita dei...

hanbinized : ZAIA HA DETTO SCUOLE CHIUSE FINO ALL’1 FEBBRAIO - andreazenatti93 : RT @TgrVeneto: In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale @zaiapres… - TgrVeneto : In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale… - alessandra_vz : So che zaia vuole le scuole chiuse per ora, ma in ogni caso ditemi se questo significa andare a scuola... cioè a s… - flexodusss : okay zaia ha firmato l'ordinanza delle scuole chiuse fino al primo febbraio STONKS -