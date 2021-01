Xbox One e la causa legata al drifting dei controller: Microsoft cerca di evitare il tribunale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nell'aprile dello scorso anno un gruppo di persone ha intentato una causa contro Microsoft, sostenendo che il componente joystick dei controller Xbox One soffriva di drifting, e in particolare il controller Wireless Elite per Xbox, contiene un difetto di progettazione che Microsoft non è riuscita a rivelare. La causa è stata modificata in ottobre, aggiungendo altri sette querelanti e chiedendo un processo con giuria, e Microsoft in seguito ha deciso di estendere la garanzia del suo controller Xbox Elite Series 2 a un anno. Ora, Microsoft ha chiesto che la causa venga portata fuori dal tribunale, sostenendo che, aderendo all'accordo sui ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nell'aprile dello scorso anno un gruppo di persone ha intentato unacontro, sostenendo che il componente joystick deiOne soffriva di, e in particolare ilWireless Elite per, contiene un difetto di progettazione chenon è riuscita a rivelare. Laè stata modificata in ottobre, aggiungendo altri sette querelanti e chiedendo un processo con giuria, ein seguito ha deciso di estendere la garanzia del suoElite Series 2 a un anno. Ora,ha chiesto che lavenga portata fuori dal, sostenendo che, aderendo all'accordo sui ...

