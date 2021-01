Wikileaks, tribunale di Londra blocca l’estradizione negli Usa di Julian Assange: “Rischia il suicidio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Wikileaks, estradizione negli Usa di Julian Assange: il verdetto del tribunale di Londra Julian Assange non verrà estradato negli Usa: è questo il verdetto, arrivato nella tarda mattinata del 4 gennaio 2021, del tribunale di Londra chiamato a esprimersi sulla richiesta di estradizione negli Usa di Julian Assange (qui il suo profilo), il fondatore di Wikileaks, accusato di aver violato “l’Espionage Act” attraverso la pubblicazione di documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. La giustizia britannica ha bloccato l’estradizione sulla base della convinzione che, data la sua condizione mentale, ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021), estradizioneUsa di: il verdetto deldinon verrà estradatoUsa: è questo il verdetto, arrivato nella tarda mattinata del 4 gennaio 2021, deldichiamato a esprimersi sulla richiesta di estradizioneUsa di(qui il suo profilo), il fondatore di, accusato di aver violato “l’Espionage Act” attraverso la pubblicazione di documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. La giustizia britannica hatosulla base della convinzione che, data la sua condizione mentale, ...

