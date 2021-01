Wikileaks, per Assange niente estradizione negli USA: il Messico offre asilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Un giudice britannico ha bloccato la richiesta americana per un “rischio suicidio” Un giudice britannico ha bloccato l’estradizione di Julian Assange negli USA, motivando la scelta con i seri problemi psicologici del fondatore di Wikileaks. L’australiano rischierebbe il suicidio, visti i propositi delle sue L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Un giudice britannico ha bloccato la richiesta americana per un “rischio suicidio” Un giudice britannico ha bloccato l’di JulianUSA, motivando la scelta con i seri problemi psicologici del fondatore di. L’australiano rischierebbe il suicidio, visti i propositi delle sue L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

amnestyitalia : Imminente decisione per l'estradizione di Julian Assange. Julian Assange è sotto processo per il suo lavoro di gior… - wireditalia : L'ha deciso la giudice britannica Vanessa Baraitser: #Assange, il fondatore di Wikileaks, non sarà estradato dal Re… - ilmichelaccio : Oggi é un giorno importante per la libertà di stampa. Tribunale UK ha deciso che #JulianAssange (@wikileaks) NON ve… - mpAltreNotizie : La Gran Bretagna respinge la richiesta USA di estradizione per Assange, ma per i motivi sbagliati... #Assange, gius… - DonneinQ : RT @SMaurizi: negli ultimi 11 anni mi sono sentita come ne 'i sommersi e i salvati': ho pubblicato per 11 anni tutti i documenti che Julian… -