WikiLeaks: Gb, estradizione in Usa di Assange rifiutata (Di lunedì 4 gennaio 2021) Londra, 4 gen. (Adnkronos) - La Gran Bretagna rifiuta l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, ha stabilito questa mattina la giudice del tribunale di Londra Vanessa Baraitser citando il rischio di suicidio del fondatore di WikiLeaks. L'etradizione sarebbe "pesante" a causa del suo stato di salute mentale. Negli Usa Assange è accusato di spionaggio e di aver violato le reti informatiche del governo. Fra il 2010 e il 2011 su WikiLeaks erano stati pubblicati centinaia di migliaia di documenti sulle guerra in Afghanistan e Iraq, oltre che dispacci dei diplomatici americani nel mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Londra, 4 gen. (Adnkronos) - La Gran Bretagna rifiuta l'di Juliannegli Stati Uniti, ha stabilito questa mattina la giudice del tribunale di Londra Vanessa Baraitser citando il rischio di suicidio del fondatore di. L'etradizione sarebbe "pesante" a causa del suo stato di salute mentale. Negli Usaè accusato di spionaggio e di aver violato le reti informatiche del governo. Fra il 2010 e il 2011 suerano stati pubblicati centinaia di migliaia di documenti sulle guerra in Afghanistan e Iraq, oltre che dispacci dei diplomatici americani nel mondo.

