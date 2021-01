Wall Street | apertura piatta nel primo giorno di negoziazione del 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – La borsa americana sta iniziando senza grandi variazioni ildidel, con un moderato ottimismo per l’inizio delle campagne di vaccinazione in tutto il mondo. Il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.751 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,03%); con analoga direzione, sulla parità l’S&P 100 (-0,19%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,16%) e materiali (+1,13%). Il settore utilities, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti di, Intel (+2,09%), Caterpillar (+1,88%), Goldman Sachs (+1,14%) e Exxon Mobil (+1,10%). I più forti ribassi, invece, ...