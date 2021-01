“Vota Giulia Salemi”, lo spot migliore: maglioncino spalancato – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sollecitazione al voto per Giulia Salemi, direttamente dal suo profilo Instagram. La FOTO scelta è quella giusta: scollatura esagerata Giulia Salemi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sollecitazione al voto per, direttamente dal suo profilo Instagram. Lascelta è quella giusta: scollatura esagerataè una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Alessia33438152 : @leeviiosa Cecilia e Carlotta hanno detto che nomineranno Maria Teresa, mentre Samantha non la vota. Quindi molto p… - imadisaster5 : Ma chi cazzo vota per salvare Giulia e Z3nga? Ma perché? Che programma volete guardare? Le belle statuine? #gfvip - Chadia98520751 : @pistacchiowhore Dayane,Maria Teresa sicuro gli altri non so, tommy vota Giulia secondo me - alem952 : @omiqqq Per me Dayane vota Giulia - Dario04680650 : @Alexita10555364 Appunto, c'è sempre una prima volta, soprattutto se dei vecchi, la metà vota Dayane mandandola in… -