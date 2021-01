Volley, Superlega: i risultati della 17a giornata (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sesta giornata di ritorno per la Superlega che a differenza dell’ultimo weekend di campionato vede in campo tutte le partite; cinque gare ed un posticipo, infatti Piacenza e Modena si sfideranno il 12 gennaio a causa dell’inagibilità dell’impianto. A trionfare nel primo turno del nuovo anno sono Civitanova, Trentino, Verona, Vibo e Monza; mentre nel penultimo dei recuperi del girone di andata vince ancora Trentino. Scopriamo quindi insieme i risultati delle partite della 17a giornata e dei recuperi di Superlega maschile. Le partite della 17a giornata La Lube Civitanova conferma il risultato della gara di andata portando dunque a casa la vittoria netta sul campo di Padova; bene comunque i padroni di casa che provano a lottare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sestadi ritorno per lache a differenza dell’ultimo weekend di campionato vede in campo tutte le partite; cinque gare ed un posticipo, infatti Piacenza e Modena si sfideranno il 12 gennaio a causa dell’inagibilità dell’impianto. A trionfare nel primo turno del nuovo anno sono Civitanova, Trentino, Verona, Vibo e Monza; mentre nel penultimo dei recuperi del girone di andata vince ancora Trentino. Scopriamo quindi insieme idelle partite17ae dei recuperi dimaschile. Le partite17aLa Lube Civitanova conferma il risultatogara di andata portando dunque a casa la vittoria netta sul campo di Padova; bene comunque i padroni di casa che provano a lottare ...

