“Voglio giustizia” | Il rider rapinato e picchiato da “6 infami” per un motorino

Sabato 2 gennaio, in pieno orario di coprifuoco, un uomo, che di mestiere fa il rider, è stato accerchiato e rapinato da sei persone con il volto coperto. L'uomo, nonostante calci e pugni, ha tentato invano di liberarsi; alla fine, però, non riesce a divincolarsi e gli aggressori riescono a rubargli lo scooter, facendo perdere le loro tracce. Il rider è un uomo di 50 anni di nome Gianni; adesso la sua famiglia chiede giustizia. L'aggressione è stata violenta ed efferata. Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, chiede che venga fatta luce su questo caso: Si chiama Gianni, ha 50 anni, e la famiglia chiede giustizia. La famiglia chiede giustizia, si tratta di un uomo che fa il rider per non far mancare nulla a moglie e figli.

