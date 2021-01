Violenza su rider | arrestati gli aggressori e gara di solidarietà Raccolti 11 mila euro

Advertising

LaTorre1905 : #Rider picchiato, fermati sospettati ci sono anche minori: recuperato il motorino per ulteriori info clicca qui… - Mikele196610 : RT @NotizieFrance: Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un'aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a… - rosario26321548 : RT @VincenzoDeLuca: La rapina ai danni del #rider a Calata Capodichino è un gesto vigliacco e di inaudita violenza che condanniamo con forz… - LobbaLuisa : RT @ale_ieva: Barbaria consumata a #Napoli ai danni di un cinquantenne #rider nell'indifferenza di vigliacchi passanti in auto. Violenza in… - giannicuomo : RT @VincenzoDeLuca: La rapina ai danni del #rider a Calata Capodichino è un gesto vigliacco e di inaudita violenza che condanniamo con forz… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza rider

Ultimo aggiornamento: 12:09. APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Rider picchiato e rapinato a Napoli: in otto per il suo scooter IL RAID Assalto armato al Burger King nel Napoletano: banditi via con... Sono s ...Partita una gara di solidarietà che, attraverso una raccolta fondi online, nell'arco di 3 ore ha consentito di superare la cifra di 11mila euro, destinata all'acquisto di un nuovo scooter per il 50enn ...