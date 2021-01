Villacidro | sbeffeggiavano il coprifuoco per il Capodanno | riconosciuti e multati

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si tratta di 4 ragazzi, poco più che ventenni, segnalati per non aver rispettato ilprevisto per. Succede a, nella provincia del Sud Sardegna: quattro giovani ragazzi, violando le regole imposte dal DPCM natalizio e per il, sono usciti in strada. Scattandosi dei selfie e delle foto, le hanno inviate sul gruppo dei loro amici e poi postate online. Da qui la segnalazione alle autorità: i 4 sono statie sono statiognuno per la somma prevista, ovvero 400 euro. Le foto erano state scattate all’incirca alle 5 della mattina in Via Parrocchia. LEGGI ANCHE >>> Pescate, cena da più di 6 congiunti, multate trenta persone LEGGI ANCHE >>> Ennesimo festino proibito tra ...