VIDEO NBA: Steph Curry, la leggenda continua. 62 punti, Warriors trascinati al successo su Portland (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il più grande tiratore della storia della NBA colpisce ancora. Forse i Golden State Warriors attuali di chance di vittoria dell’anello ne hanno di assai relative (per non dire nulle), ma Steph Curry continua a costruire la propria leggenda notte dopo notte. E a farne le spese, poche ore fa, sono stati i Portland Trail Blazers. 62 punti con 18/31 dal campo e otto triple messe a segno, con annesso 18/19 dalla lunetta: queste le cifre dell’uomo che per tre volte ha trascinato la franchigia che ha di recente cambiato arena di casa da Oakland a San Francisco all’anello e altre due volte alle NBA Finals. 137-122 il finale di gara, ma a quel punto conta relativamente di fronte all’eccezionale prova del suo storico trascinatore. Il career high del trentaduenne due volte MVP ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il più grande tiratore della storia della NBA colpisce ancora. Forse i Golden Stateattuali di chance di vittoria dell’anello ne hanno di assai relative (per non dire nulle), maa costruire la proprianotte dopo notte. E a farne le spese, poche ore fa, sono stati iTrail Blazers. 62con 18/31 dal campo e otto triple messe a segno, con annesso 18/19 dalla lunetta: queste le cifre dell’uomo che per tre volte ha trascinato la franchigia che ha di recente cambiato arena di casa da Oakland a San Francisco all’anello e altre due volte alle NBA Finals. 137-122 il finale di gara, ma a quel punto conta relativamente di fronte all’eccezionale prova del suo storico trascinatore. Il career high del trentaduenne due volte MVP ...

