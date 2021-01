Vi ricordate di Alessia Ventura? Famosa letterina di Passaparola assieme a Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Sono passati 20 anni, ecco com’è diventata e cosa fa oggi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vi ricordate della bella Alessia Ventura? La popolare showgirl ha ottenuto fama partecipando ad alcuni programmi televisivi di successo come, per esempio, Passaparola; inoltre, è stata valletta a OK, il prezzo è giusto, oltre ad aver partecipato come concorrente nel reality La Talpa. Passaparola è stato il programma che mi ha fatto conoscere un po’ di più al pubblico, avevo 21 anni. Anche se la mia prima esperienza televisiva è stata nel lontano ’96 con “Sotto a chi tocca”, ero una bambina, avevo 16 anni, era un programma con Pippo Franco. Poi “Ok il prezzo è giusto” con la mitica Iva Zanicchi, la fiction Centovetrine e poi è arrivato “Passaparola” con Gerry Scotti… anni belli e spensierati che non dimenticherò mai. Le ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vidella bella? La popolare showgirl ha ottenuto fama partecipando ad alcuni programmi televisivi di successo come, per esempio,; inoltre, è stata valletta a OK, il prezzo è giusto, oltre ad aver partecipato come concorrente nel reality La Talpa.è stato il programma che mi ha fatto conoscere un po’ di più al pubblico, avevo 21. Anche se la mia prima esperienza televisiva è stata nel lontano ’96 con “Sotto a chi tocca”, ero una bambina, avevo 16, era un programma con Pippo Franco. Poi “Ok il prezzo è giusto” con la mitica Iva Zanicchi, la fiction Centovetrine e poi è arrivato “” con Gerry Scotti…belli e spensierati che non dimenticherò mai. Le ...

Advertising

perazzi_alessia : @cris_cersei È tutto un grande inganno ..... vi ricordate il film the truman show - alessia_mm2 : @ac_funzioniamo grazie per avercelo ricordate Eli?? - Alessia_r5 : Vi ricordate quando tutti aspettavamo con ansia la fine del 2020 sicuri che il 2021 sarebbe iniziato nel migliore d… - alessia_smile6 : RT @TarroGiulio: Ricordate il vaccino deve essere una LIBERA SCELTA, come ho sempre sostenuto, e non un'imposizione. -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Alessia Non è la Rai, per tutti era Alessia “Terminator”: l’incredibile svolta nella vita di Alessia Gioffi SoloGossip.it Naughty Dog sceglie una cosplayer italiana come migliore Abby

Ora è il turno di Abby, grazie a un cosplay di The Last of Us Parte II realizzato da una ragazza italiana che ha sorpreso Naughty Dog.

Pino Daniele, la figlia Sara: “Il tuo peso lo porto io, lo faccio volentieri”

Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele, già da tempo sofferente di problemi cardiaci, fu colto da un infarto letale mentre era nella sua dimora di Orbetello in Toscana. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio d ...

Ora è il turno di Abby, grazie a un cosplay di The Last of Us Parte II realizzato da una ragazza italiana che ha sorpreso Naughty Dog.Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele, già da tempo sofferente di problemi cardiaci, fu colto da un infarto letale mentre era nella sua dimora di Orbetello in Toscana. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio d ...