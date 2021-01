Vertice Governo-Regioni, Speranza: 'Ipotesi zona rossa nel weekend'. Cambio fascia dall'11 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) È terminato nella tarda serata di domenica il Vertice tra il Governo e le Regioni per illustrare le Ipotesi sulle misure che saranno introdotte dal prossimo 7 gennaio , alla scadenza del decreto di ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) È terminato nella tarda serata di domenica iltra ile leper illustrare lesulle misure che saranno introdotte dal prossimo 7, alla scadenza del decreto di ...

Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti.

Governo e Regioni sono d’accordo: dopo le festività in zona rossa nessun ‘liberi tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza post-epifania dovrà essere molto c ...

