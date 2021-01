Verso una nuova stretta, divieti anche dopo le feste e weekend blindato. E sulle scuole è scontro governo-Regioni, Toti: “In Liguria il 7 e l’8 resteranno chiuse” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda le scuole fino alla seconda media, che restano aperte in ogni caso, anche in zona rossa Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda lefino alla seconda media, che restano aperte in ogni caso,in zona rossa

Arriva una nuova stretta: Italia rossa nel weekend e regioni chiuse fino al 15

Allo studio anche l’ipotesi che prevede la zona arancione nei giorni feriali. Entro venerdì saranno decise decise le nuove fasce: rischiano Calabria, Liguria e Veneto ...

Vaccinazioni anti Covid-19, la Lombardia ferma al 4% delle somministrazioni

Secondo il report del Governo in Regione sono state inoculate solo circa 3mila dosi sulle oltre 80mile consegnate, quarto peggior risultato a livello nazionale. A far esplodere il dibattito politico a ...

