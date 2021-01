Venezia – Pisa 1-1, Svoboda risponde a Marconi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella XVII giornata di Serie B il Venezia ospita il Pisa allo stadio Penzo, i padroni di casa vogliono interrompere la striscia negativa di 4 partite consecutive senza vittoria mentre i toscani vogliono assolutamente i 3 punti dopo i 2 pareggi rimediati nelle ultime 2 partite. Zanetti cambia numerosi uomini rispetto all’ultima gara, nel 4-2-3-1 spazio a Svoboda in difesa che sostituisce l’infortunato Modolo mentre anche D’Angelo applica un massiccio turnover schierando nel 4-3-1-2 Soddimo a supporto della coppia d’attacco Vido-Marconi. Cronaca di Venezia – Pisa, primo tempo Pronti, via e la prima occasione è per i padroni di casa con Perilli che toglie dall’incrocio dei pali una punizione di Aramu; gli uomini di Zanetti continuano ad attaccare a pieno organico e sfiorano di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella XVII giornata di Serie B ilospita ilallo stadio Penzo, i padroni di casa vogliono interrompere la striscia negativa di 4 partite consecutive senza vittoria mentre i toscani vogliono assolutamente i 3 punti dopo i 2 pareggi rimediati nelle ultime 2 partite. Zanetti cambia numerosi uomini rispetto all’ultima gara, nel 4-2-3-1 spazio ain difesa che sostituisce l’infortunato Modolo mentre anche D’Angelo applica un massiccio turnover schierando nel 4-3-1-2 Soddimo a supporto della coppia d’attacco Vido-. Cronaca di, primo tempo Pronti, via e la prima occasione è per i padroni di casa con Perilli che toglie dall’incrocio dei pali una punizione di Aramu; gli uomini di Zanetti continuano ad attaccare a pieno organico e sfiorano di ...

Advertising

oceanthief_ : 3?????? - Serie B Venezia 1-1 Pisa ?? Michael Svoboda l Michele Marconi - RaiSport : #Venezia-#Pisa 1-1, #Empoli passa 2-0 a #Cosenza I veneti salgono in zona playoff ?? - sportli26181512 : Venezia-Pisa 1-1: Al gol di Marconi ha risposto Svoboda. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Venezia e… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Pisa corsara, la Serenissima non ci sta - Mediagol : #SerieB: in trasferta sorride l'#Empoli, solo un pari tra Venezia e Pisa. Risultati e classifica dopo i match delle… -