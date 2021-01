Veneto, Zaia firma l’ordinanza: scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato l’ordinanza che mantiene le scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio. Da lunedì 1° febbraio le studentesse e gli studenti dovrebbero tornare in aula. Continua dunque la didattica a distanza. l’ordinanza del presidente Zaia “Le scuole superiori resteranno chiuse fino al termine di gennaio. Si continuerà con la didattica a distanza. Tutti noi tifiamo per la scuola in presenza, ma in questo momento non è prudente riaprire gli istituti. Questo è senza dubbio un sacrificio che va fatto per il bene di tutti” – spiega il presidente Veneto – “Il 7 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governatore delLucahatoche mantiene leal 31. Da lunedì 1° febbraio le studentesse e gli studenti dovrebbero tornare in aula. Continua dunque la didattica a distanza.del presidente“Leresterannoal termine di. Si continuerà con la didattica a distanza. Tutti noi tifiamo per la scuola in presenza, ma in questo momento non è prudente riaprire gli istituti. Questo è senza dubbio un sacrificio che va fatto per il bene di tutti” – spiega il presidente– “Il 7 ...

