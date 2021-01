Veneto, situazione maltempo sotto controllo ma è ancora allerta valanghe (Di lunedì 4 gennaio 2021) VENEZIA – Dopo le copiose nevicate, sulla montagna veneta “la situazione è sotto controllo” anche se “ci sono ancora varie criticità“. Lo spiega stamane l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, che dopo una nuova videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale e col ministro per i rapporti con Parlamento, Federico d’Inca, spiega che il ministro “ha assicurato la disponibilità del Governo a dichiarare lo Stato di Emergenza nazionale, con i ristori per gli enti che stanno operando sul campo”. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) VENEZIA – Dopo le copiose nevicate, sulla montagna veneta “la situazione è sotto controllo” anche se “ci sono ancora varie criticità“. Lo spiega stamane l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, che dopo una nuova videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale e col ministro per i rapporti con Parlamento, Federico d’Inca, spiega che il ministro “ha assicurato la disponibilità del Governo a dichiarare lo Stato di Emergenza nazionale, con i ristori per gli enti che stanno operando sul campo”.

