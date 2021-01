Veneto e Friuli rimandano la riapertura delle scuole al 31 gennaio: “Rimaniamo in didattica a distanza, troppi rischi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Veneto e Friuli-Venezia Giulia non attendono le decisioni del governo sulla riapertura delle scuole e annunciano che gli studenti proseguiranno con la didattica a distanza almeno fino al 31 gennaio. Il governatore Veneto, Luca Zaia, e l’assessore friulana all’Istruzione, Alessia Rosolen, hanno annunciato che sono pronte le ordinanze delle rispettive giunte regionali. “Non ci sembra prudente – ha spiegato Zaia – in una situazione epidemiologica del genere in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Ringrazio la direttrice scolastica regionale Palumbo, ho parlato con gli assessori, ho avvisato il Prefetto di Venezia Zappalorto. Credo che molti colleghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)-Venezia Giulia non attendono le decisioni del governo sullae annunciano che gli studenti proseguiranno con laalmeno fino al 31. Il governatore, Luca Zaia, e l’assessore friulana all’Istruzione, Alessia Rosolen, hanno annunciato che sono pronte le ordinanzerispettive giunte regionali. “Non ci sembra prudente – ha spiegato Zaia – in una situazione epidemiologica del genere in Italia riaprire le. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Ringrazio la direttrice scolastica regionale Palumbo, ho parlato con gli assessori, ho avvisato il Prefetto di Venezia Zappalorto. Credo che molti colleghi ...

