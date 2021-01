Vaccino, lunedì in Lombardia oltre seimila dosi somministrate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di lunedì, sono state effettuate oltre seimila vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alle dosi attualmente in dotazione. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta oggi. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di, sono state effettuatevaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alleattualmente in dotazione. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta oggi. L'articolo BergamoNews.

Advertising

petergomezblog : Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima? Non faccio rientrare i medici dalle ferie. Da lunedì 4 gennaio 6mila vac… - NicolaPorro : Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere,… - cristina_losi : RT @francotaratufo2: Ma questo è matto. Scherza con la vita delle persone ?? Vaccino Covid, #Gallera: “Lombardia ultima? Non faccio rientra… - DaCaiomauro : RT @mariarosaconca1: Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino lunedì Il regalo di Natale del vaccino americano: “Il 40% di dosi in più” La Repubblica