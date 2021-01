Vaccino, la protesta degli specializzandi del Lazio: “Noi lasciati ultimi, ennesima discriminazione” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Siamo trattati alla stregua di tirocinanti quando tutti i giorni lavoriamo in prima linea nell’emergenza Covid-19”. I medici specializzandi del Lazio hanno preso posizione contro la decisione della Regione di garantire loro la vaccinazione anti-Covid solo dopo il personale sanitario e sociosanitario dipendente e quello non dipendente. “In tutta Italia è partita la campagna vaccinale per gli operatori sanitari ma nei policlinici universitari del Lazio gli specializzandi devono aspettare, il loro turno sarà dopo i dipendenti”, denunciano gli specializzandi. Per questa ragione, gli specializzandi e le specializzande della “rete Covid-19 della regione Lazio” hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Nicola Zingaretti e all’assessore D’Amato per ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Siamo trattati alla stregua di tirocinanti quando tutti i giorni lavoriamo in prima linea nell’emergenza Covid-19”. I medicidelhanno preso posizione contro la decisione della Regione di garantire loro la vaccinazione anti-Covid solo dopo il personale sanitario e sociosanitario dipendente e quello non dipendente. “In tutta Italia è partita la campagna vaccinale per gli operatori sanitari ma nei policlinici universitari delglidevono aspettare, il loro turno sarà dopo i dipendenti”, denunciano gli. Per questa ragione, glie le specializzande della “rete Covid-19 della regione” hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Nicola Zingaretti e all’assessore D’Amato per ...

