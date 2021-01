Vaccino, domani in Italia altre 470mila dosi: nei frigoriferi saranno quasi ottocentomila Dato delle 18 odierne: in Puglia settemila somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale anti corona virus (Di lunedì 4 gennaio 2021) Immagine tratta dal report del ministero della Salute. Tweet di Nino Cartabellotta, Gimbe: domani Pfizer consegna altre 470 mila dosi Vaccino Speriamo trovino posto in frigo Visto che stamattina ne avevamo 361.146 dosi —– Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Milleottocentotrentadue vaccini somministrati sino ad oggi. La campagna della ASL Bari continua a ritmo serrato nelle strutture individuate per la vaccinazione del personale sanitario, a partire dalle categorie maggiormente esposte al rischio. Domenica sono stati somministrati vaccini negli ospedali San Paolo e Di Venere di Bari, Putignano, Molfetta, Ospedale della Murgia di Altamura e nel PPA di Terlizzi. Équipe di vaccinatori all’opera anche ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021) Immagine tratta dal report del ministeroSalute. Tweet di Nino Cartabellotta, Gimbe:Pfizer consegna470 milaSperiamo trovino posto in frigo Visto che stamattina ne avevamo 361.146—– Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Milleottocentotrentadue vaccini somministrati sino ad oggi. LaASL Bari continua a ritmo serrato nelle strutture individuate per la vaccinazione del personale sanitario, a partiree categorie maggiormente esposte al rischio. Domenica sono stati somministrati vaccini negli ospedali San Paolo e Di Venere di Bari, Putignano, Molfetta, OspedaleMurgia di Altamura e nel PPA di Terlizzi. Équipe di vaccinatori all’opera anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino domani Covid:in arrivo domani altre 470mila dosi vaccino Pfizer Agenzia ANSA Vaccinati 140 operatori sanitari dell'Aou di Sassari

I primi 140 operatori sanitari sono stati vaccinati oggi contro il Covid-19 dalle quattro equipe costituite dall'Aou di Sassari. (ANSA) ...

Coronavirus Puglia, somministrati 10800 vaccini: in arrivo altre 27mila dosi

Oggi somministrate 4mila dosi di vaccino anti coronavirus, prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale in tutta la Puglia.

