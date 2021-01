Vaccino, Cricelli: 'Noi medici di famiglia siamo pronti, ma le regioni non ascoltano' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre la anticovid comincia a prendere ritmo, anche se non per tutti, negli studi dei medici di famiglia arrivano richieste di informazioni, che però non trovano riposta. Il punto è che i , a loro ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre la anticovid comincia a prendere ritmo, anche se non per tutti, negli studi deidiarrivano richieste di informazioni, che però non trovano riposta. Il punto è che i , a loro ...

Mentre la vaccinazione anticovid comincia a prendere ritmo, anche se non per tutti, negli studi dei medici di famiglia arrivano richieste di informazioni, che però non trovano riposta.

Il report sui vaccini Anti Covid-19 è in tempo reale, regione per regione

Il governo italiano era al corrente che, una volta iniziate le vaccinazioni anti Covid-19, tutta la popolazione avrebbe drizzato le antenne per avere informazioni dettagliate sull'andamento e così è n ...

