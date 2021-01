Vaccino Covid, perché così poche dosi somministrate? Il governo spieghi o vada a casa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Partiamo dai numeri. Sul sito del Ministero della Salute è facile verificare le cifre sulla vaccinazione anti-Covid. Il dato aggiornato ad oggi lunedì 4 gennaio vede consegnate 469.950 dosi ma quelle effettivamente somministrate sono solo 118.554. Le Regioni con il peggior dato di vaccinazioni rispetto alle dosi disponibili sono il Molise e la Sardegna. Sono dati catastrofici: se pensiamo di affrontare la vaccinazione contro la pandemia in questa maniera non vedremo mai la fine rapida di questa triste situazione. Nel resto del mondo, invece, corrono veloci. Israele, Usa e la stessa Germania – presa ad esempio solo per giustificare le chiusure totali (ma mai così restrittive come le nostre) – procedono con ritmo serrato ed organizzato. Noi, non riusciamo neanche a stare dietro alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Partiamo dai numeri. Sul sito del Ministero della Salute è facile verificare le cifre sulla vaccinazione anti-. Il dato aggiornato ad oggi lunedì 4 gennaio vede consegnate 469.950ma quelle effettivamentesono solo 118.554. Le Regioni con il peggior dato di vaccinazioni rispetto alledisponibili sono il Molise e la Sardegna. Sono dati catastrofici: se pensiamo di affrontare la vaccinazione contro la pandemia in questa maniera non vedremo mai la fine rapida di questa triste situazione. Nel resto del mondo, invece, corrono veloci. Israele, Usa e la stessa Germania – presa ad esempio solo per giustificare le chiusure totali (ma mairestrittive come le nostre) – procedono con ritmo serrato ed organizzato. Noi, non riusciamo neanche a stare dietro alle ...

