Vaccino Covid Oxford-AstraZeneca, al via la somministrazione nel Regno Unito: è il primo Paese al mondo – Video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono partite questa mattina in Gran Bretagna le prime somministrazioni del Vaccino Oxford-AstraZeneca. Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad aver utilizzato il siero. A ricevere la primissima dose, è stato Brian Pinker, un paziente dializzato di 82 anni, come ha riportato con un tweet l'Nhs. La vaccinazione è avvenuta nell'ospedale dell'università di Oxford. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

