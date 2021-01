Vaccino Covid, in Italia usate il 30% delle dosi: i dati aggiornati (Di martedì 5 gennaio 2021) Vaccino Covid, in Italia usate meno del 30% delle dosi: i dati aggiornati al 4 gennaio parlano di un totale di 150mila persone sottoposte a somministrazione Al momento attuale in Italia sono state vaccinate in totale 150.245 persone, pari al 31,3% delle dosi fornite finora al nostro Paese. La classifica della varie Regioni vede in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021), inmeno del 30%: ial 4 gennaio parlano di un totale di 150mila persone sottoposte a somministrazione Al momento attuale insono state vaccinate in totale 150.245 persone, pari al 31,3%fornite finora al nostro Paese. La classifica della varie Regioni vede in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - Benny81361789 : RT @RadioSavana: Luc Montagnier, medico, biologo e virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, non farà vaccino Covid: 'Gli a… - maranto82 : RT @nzingaretti: #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti gli ope… -