Vaccino Covid, in arrivo altre 470mila dosi Pfizer (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ attesa per domani la consegna della seconda tranche di vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer–BionTech, altre 470mila dosi dei 3,4 milioni complessivi assicurati all’Italia. I vaccini saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica ai 294 punti di somministrazione individuati dalle regioni. Nei prossimi giorni sono in arrivo anche gli altri due vaccini, quello prodotto da Oxford-Astrazeneca, la cui somministrazione è già partita in Gran Bretagna, e quello dell’azienda americana Moderna, cui l’EMA darà il via libera a giorni. Frattanto, l’UE si è già mossa per assicurarsi ulteriori dosi del Vaccino Pfizer in aggiunta ai 300 milioni già accordati. “Abbiamo opzionato quote molto importanti di tutti i vaccini”, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ attesa per domani la consegna della seconda tranche di vaccini anti-prodotti da–BionTech,dei 3,4 milioni complessivi assicurati all’Italia. I vaccini saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica ai 294 punti di somministrazione individuati dalle regioni. Nei prossimi giorni sono inanche gli altri due vaccini, quello prodotto da Oxford-Astrazeneca, la cui somministrazione è già partita in Gran Bretagna, e quello dell’azienda americana Moderna, cui l’EMA darà il via libera a giorni. Frattanto, l’UE si è già mossa per assicurarsi ulterioridelin aggiunta ai 300 milioni già accordati. “Abbiamo opzionato quote molto importanti di tutti i vaccini”, ...

