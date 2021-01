Vaccino Covid, Galli: “Campagna in ritardo, richiamare medici in pensione” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vaccino Covid, la Campagna di vaccinazioni contro l’epidemia da Sars-Cov-2 in Italia stenta a decollare e ”non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell’illustrare vantaggi e necessità della profilassi, credo che sarà comunque molto difficile condurre la Campagna vaccinale se non si tiene conto che in tutta Italia il personale sanitario è duramente provato e difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario, particolarmente in Lombardia. Lo dice al Messaggero l’infettivologo Massimo Galli, secondo cui l’obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile. “Siamo realisti, medici e infermieri da reclutare ne abbiamo pochissimi” “Credo si debba essere realisti – ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021), ladi vaccinazioni contro l’epidemia da Sars-Cov-2 in Italia stenta a decollare e ”non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell’illustrare vantaggi e necessità della profilassi, credo che sarà comunque molto difficile condurre lavaccinale se non si tiene conto che in tutta Italia il personale sanitario è duramente provato e difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario, particolarmente in Lombardia. Lo dice al Messaggero l’infettivologo Massimo, secondo cui l’obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile. “Siamo realisti,e infermieri da reclutare ne abbiamo pochissimi” “Credo si debba essere realisti – ...

