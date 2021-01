Vaccino Covid, Gallera al centro della bufera per i ritardi in Lombardia (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ennesima bufera si è abbattuta nelle ultime ore su Giulio Gallera, l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia. Questa volta, ad essere prese di mira sono state le sue dichiarazioni sulla campagna di vaccinazione anti Covid in Lombardia. Come noto, la Lombardia è una delle Regioni ad aver somministrato la minor percentuale di Vaccino rispetto alla td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ennesimasi è abbattuta nelle ultime ore su Giulio, l’Assessore al Welfare di Regione. Questa volta, ad essere prese di mira sono state le sue dichiarazioni sulla campagna di vaccinazione antiin. Come noto, laè una delle Regioni ad aver somministrato la minor percentuale dirispetto alla td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - petergomezblog : Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in… - soloioloso : RT @perchetendenza: #vaccinareh24: Per chi chiede che il vaccino anti-Covid venga somministrato tutti i giorni a tutte le ore in modo da im… - aleco891 : RT @amodeomatrix: PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA SPIEGA LE RAGIONI PER CUI RIFIUTARE L’ATTUALE VACCINO ANTI COVID -