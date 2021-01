Vaccino covid-19, i sindacati: “Importante farlo ai lavoratori della scuola al più presto” (Di lunedì 4 gennaio 2021) I sindacati della scuola si sottoporranno al Vaccino anticovid e propongono di farlo fare al più presto ai lavoratori della scuola. Lo hanno detto nel corso del dibattito su Orizzonte scuola Tv L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Isi sottoporranno alantie propongono difare al piùai. Lo hanno detto nel corso del dibattito su OrizzonteTv L'articolo .

