Vaccino | Ciciliano Cts | “Gallera? Questo è lo scotto che paghiamo per la regionalizzazione Il problema della scuola è tenerla aperta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “sui ritardi del vaccini anti-covid in Lombardia? Ogni organizzazione regionale è autonoma e indipendente, e io non posso entrare nel merito, maè loche si paga quando c’è una decisione legata alladipiano vaccinale“. Sono le parole del segretario del Comitato tecnico scientifico, Fabio, in un’intervista a InBlu Radio. Il segretario aggiunge: “Abbiamo purtroppo una norma costituzionale che demanda alle Regioni l’intera partita dell’assistenza sanitaria. E di conseguenza anche la distribuzione dei vaccini.è il motivo per cui si rilevano difformità tra Regioni”. Circa la riapertura delle scuole,precisa: “La cosa più importante non è tanto riaprire le scuole ma cercare di ...