Vaccino anti-Covid, la Commissione Ue lavora all'acquisto di altre dosi di Pfizer. L'Ema accelera sull'ok a Moderna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo aver acquistato 300 milioni di dosi da Pfizer/BioNtech, la Commissione europea è in trattativa per un ulteriore accordo con l'azienda produttrice del Vaccino anti Covid. Il portavoce di Bruxelles ha parlato di «contatti presi con la società, per capire se vi è un modo di aggiungere dosi addizionali oltre a quelle sulle quali c'è già un accordo». A pochi giorni dall'inizio della campagna vaccinale europea, il quantitativo concordato non basta per tutti e le autorizzazioni ad altre formule su cui si puntava, in primis Astrazeneca, tardano ad arrivare. L'ipotesi dell'acquisto di ulteriori dosi di Vaccino Pfizer era stata ipotizzata pochi giorni fa dallo stesso vice ministro alla ...

