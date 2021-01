Vaccino anti-Covid, in Italia somministrate ad oggi 118mila dosi. Il confronto dopo una settimana: in Ue solo la Germania fa meglio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 27 dicembre alla mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio sono state somministrate in Italia 118.554 dosi di Vaccino, 65.515 delle quali a donne, 43.939 ad uomini. È questa la situazione a una settimana dal via libera alla campagna di vaccinazione anti-Covid: domenica 27 dicembre il nostro Paese ha ricevuto le prime 9.750 dosi, dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950 ( in totale sono 479.700). Ora le consegne dovrebbe procedere al ritmo di circa 470mila dosi a settimana. Nel confronto con il resto dell’Unione europea, dove allo stesso modo le prime vaccinazioni sono cominciate una settimana, solo la Germania ha somministrato più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 27 dicembre alla mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio sono statein118.554di, 65.515 delle quali a donne, 43.939 ad uomini. È questa la situazione a unadal via libera alla campagna di vaccinazione: domenica 27 dicembre il nostro Paese ha ricevuto le prime 9.750, dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950 ( in totale sono 479.700). Ora le consegne dovrebbe procedere al ritmo di circa 470mila. Nelcon il resto dell’Unione europea, dove allo stesso modo le prime vaccinazioni sono cominciate unalaha somministrato più ...

