Vaccini | Riccardi | 1492 dosi somministrate oggi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Udine, 4 gen – Prosegue il piano vaccinale in Friuli Venezia Giulia.lesono statesuddivise tra i cinque ospedali individuati per la fase dell’immunizzazione. Nel dettaglio iinoculati a Pordenone sono stati 335, a Udine 239, a Monfalcone 240, a Cattinara 449 e infine 229 a Tolmezzo. I dati sono resi noti dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo. Il totale delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale raggiunge quindi quota 4963. ARC/LP/ep Powered by WPeMatico

Stampa"Ci stiamo già attivando con il Governo centrale per sciogliere il nodo del consenso informato per gli anziani ospiti nelle Rsa che non sono in grado di decidere per se stessi e che non hanno un ...