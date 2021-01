Vaccini | la Campania comincia a correre | superata quota 10mila dosi somministrate

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodiecimila. Sono 10.745 le persone che in, a oggi, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer–BioNTech. L’attesa accelerazione, dunque, è arrivata. E infatti la percentuale delle, in proporzione alla dotazione giunta (33.870), è salita al 31,7%. A ricevere il vaccino, in particolare, sono stati gli operatori sanitari e sociosanitari (9.650). Di seguito, i dati forniti dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco): L'articolo proviene da Anteprima24.it.

