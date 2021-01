Vaccini, il monito di Berlusconi: «L’Italia non può permettersi il “teatrino della politica”» (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Un urgente cambio di passo» per fare del del 2021 l’anno in cui L’Italia «torna alla normalità». È quanto dalle colonne del Giornale chiede Silvio Berlusconi al governo e «alle forze politiche che intendono continuare a sostenerlo». L’incipit del fondatore e leader di Forza Italia traccia un impietoso parallelismo tra il pantano italiano e la velocità con cui Israele sta procedendo sul piano delle vaccinazioni. In 13 giorni vi si sono sottoposti un milione di persone, pari all’11 per cento della popolazione. «Il Presidente Netanyahu – scrive Berlusconi – stima che con questo ritmo si potrà festeggiare la Pasqua Ebraica, che cade alla fine di marzo, liberi dal Covid». Tutt’altra musica si sente in Italia. «Ad oggi – prosegue l’ex-premier – la distribuzione del vaccino è limitata a quantitativi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Un urgente cambio di passo» per fare del del 2021 l’anno in cui«torna alla normalità». È quanto dalle colonne del Giornale chiede Silvioal governo e «alle forze politiche che intendono continuare a sostenerlo». L’incipit del fondatore e leader di Forza Italia traccia un impietoso parallelismo tra il pantano italiano e la velocità con cui Israele sta procedendo sul piano delle vaccinazioni. In 13 giorni vi si sono sottoposti un milione di persone, pari all’11 per centopopolazione. «Il Presidente Netanyahu – scrive– stima che con questo ritmo si potrà festeggiare la Pasqua Ebraica, che cade alla fine di marzo, liberi dal Covid». Tutt’altra musica si sente in Italia. «Ad oggi – prosegue l’ex-premier – la distribuzione del vaccino è limitata a quantitativi ...

