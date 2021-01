Vaccini e Covid-19: viaggio nella disinformazione europea (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è stato scritto originariamente in inglese per l’Osservatorio europeo contro la disinformazione – Soma. Qui trovate la versione originale. Fin dai primi mesi della pandemia di Covid-19, quasi 100 diverse società hanno iniziato a lavorare su una soluzione in grado di immunizzare la popolazione mondiale contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. In appena 11 mesi, due di queste – BioNTech in collaborazione con il colosso farmaceutico Pfizer, e Moderna – sono riuscite a sviluppare, testare, e iniziare a distribuire Vaccini con un livello di efficacia superiore al 90 per cento. Il primo è stato approvato dall’Unione europea, dal Regno Unito, dal Canada e dagli Stati Uniti; mentre quello di Moderna è attualmente disponibile negli Usa e in Canada, e sarà probabilmente approvato anche dall’Agenzia ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è stato scritto originariamente in inglese per l’Osservatorio europeo contro la– Soma. Qui trovate la versione originale. Fin dai primi mesi della pandemia di-19, quasi 100 diverse società hanno iniziato a lavorare su una soluzione in grado di immunizzare la popolazione mondiale contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. In appena 11 mesi, due di queste – BioNTech in collaborazione con il colosso farmaceutico Pfizer, e Moderna – sono riuscite a sviluppare, testare, e iniziare a distribuirecon un livello di efficacia superiore al 90 per cento. Il primo è stato approvato dall’Unione, dal Regno Unito, dal Canada e dagli Stati Uniti; mentre quello di Moderna è attualmente disponibile negli Usa e in Canada, e sarà probabilmente approvato anche dall’Agenzia ...

